В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей. В 38 муниципалитетах получают меньше
На Кубани номинальная зарплата в организациях составила 67 686 рублей до вычета НДФЛ
20 мая Краснодарстат опубликовал информацию о среднемесячной зарплате на Кубани за январь-февраль 2025 года. Номинальный доход работников региона составил 75 774 рубля до вычета НДФЛ без учета субъектов малого бизнеса. Вместе с ними средняя сумма получается заметно ниже — 67 686 рублей.
В январе-феврале 2024 года среднемесячная зарплата в Краснодарском крае была меньше — 58 206 рублей.
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Эксперты отметили, что ниже среднего зарабатывают жители 38 муниципалитетов Кубани, выше — только в семи.
Где на Кубани получают больше всего?
- Сириус — 129 028 рублей;
- Краснодар — 88 567 рублей;
- Темрюкский район — 87 745 рублей;
- Новороссийск — 87 430 рублей.
Наименьшие зарплаты:
- Горячий Ключ — 52 683 рубля;
- Приморско-Ахтарский район — 52 409 рублей;
- Отрадненский район — 51 831 рубль;
- Калининский район — 51 797 рублей.
В топ-3 видов деятельности, где работники региона зарабатывают больше всего, вошли: финансы и страхование (119 751 рубль), информация и связь (113 230 рублей), транспортировка и хранение (82 577 рублей).
В каких отраслях Краснодарского края больше всего сотрудников?
- оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (15,4%);
- здравоохранение и социальные услуги (12%);
- образование (11,9%);
- обрабатывающие производства (10,3%);
- транспортировка и хранение (8,8%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности (7,5%);
- сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (5,5%);
- строительство (4,7%);
- другие сферы (23,9%).
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут получать 100 тыс. рублей через 6 лет.