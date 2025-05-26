В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей. В 38 муниципалитетах получают меньше

На Кубани номинальная зарплата в организациях составила 67 686 рублей до вычета НДФЛ

20 мая Краснодарстат опубликовал информацию о среднемесячной зарплате на Кубани за январь-февраль 2025 года. Номинальный доход работников региона составил 75 774 рубля до вычета НДФЛ без учета субъектов малого бизнеса. Вместе с ними средняя сумма получается заметно ниже — 67 686 рублей. В январе-феврале 2024 года среднемесячная зарплата в Краснодарском крае была меньше — 58 206 рублей.

Эксперты отметили, что ниже среднего зарабатывают жители 38 муниципалитетов Кубани, выше — только в семи.



Где на Кубани получают больше всего?

Сириус — 129 028 рублей;

Краснодар — 88 567 рублей;

Темрюкский район — 87 745 рублей;

Новороссийск — 87 430 рублей.

Наименьшие зарплаты:

Горячий Ключ — 52 683 рубля;

Приморско-Ахтарский район — 52 409 рублей;

Отрадненский район — 51 831 рубль;

Калининский район — 51 797 рублей.

В топ-3 видов деятельности, где работники региона зарабатывают больше всего, вошли: финансы и страхование (119 751 рубль), информация и связь (113 230 рублей), транспортировка и хранение (82 577 рублей).



В каких отраслях Краснодарского края больше всего сотрудников?