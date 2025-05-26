В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 67 тыс. рублей. В 38 муниципалитетах получают меньше

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани номинальная зарплата в организациях составила 67 686 рублей до вычета НДФЛ

20 мая Краснодарстат опубликовал информацию о среднемесячной зарплате на Кубани за январь-февраль 2025 года. Номинальный доход работников региона составил 75 774 рубля до вычета НДФЛ без учета субъектов малого бизнеса. Вместе с ними средняя сумма получается заметно ниже — 67 686 рублей. 

В январе-феврале 2024 года среднемесячная зарплата в Краснодарском крае была меньше — 58 206 рублей.

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Эксперты отметили, что ниже среднего зарабатывают жители 38 муниципалитетов Кубани, выше — только в семи.

Где на Кубани получают больше всего?

  • Сириус — 129 028 рублей;
  • Краснодар — 88 567 рублей;
  • Темрюкский район — 87 745 рублей;
  • Новороссийск — 87 430 рублей.

Наименьшие зарплаты:

  • Горячий Ключ — 52 683 рубля;
  • Приморско-Ахтарский район — 52 409 рублей;
  • Отрадненский район — 51 831 рубль;
  • Калининский район — 51 797 рублей.

В топ-3 видов деятельности, где работники региона зарабатывают больше всего, вошли: финансы и страхование (119 751 рубль), информация и связь (113 230 рублей), транспортировка и хранение (82 577 рублей).

В каких отраслях Краснодарского края больше всего сотрудников? 

  • оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (15,4%);
  • здравоохранение и социальные услуги (12%);
  • образование (11,9%);
  • обрабатывающие производства (10,3%);
  • транспортировка и хранение (8,8%);
  • государственное управление и обеспечение военной безопасности (7,5%);
  • сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (5,5%);
  • строительство (4,7%);
  • другие сферы (23,9%).

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут получать 100 тыс. рублей через 6 лет.

Горячий Ключ Деньги Калининский район Краснодар Новороссийск общество Отрадненский район Приморско-Ахтарский район Работа Сириус Темрюкский район Трудоустройство

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