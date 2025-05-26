Горные приключения за 500 рублей: Курорт Красная Поляна запустит спецтариф ко Дню защиты детей

Курорт Красная Поляна отметит День защиты детей спецтарифом для гостей 6–17 лет. Всего за 500 рублей ребята прокатятся на канатной дороге до 2200 метров, пройдут веревочный парк, освоят навыки на мастер-классе и получат сладкий бонус

Два дня (31 мая и 1 июня) для детей 6–17 лет на курорте будет работать специальный тариф «Праздник детства» стоимостью 500 рублей. Он включает: прогулочный билет на канатную дорогу до высоты 2200 метров над уровнем моря;

посещение веревочного парка;

мастер-класс от школы «Три вершины» по катанию на роликах, скейтборде, велосипеде, самокате или лонгборде;

мороженое.

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Акция действует на один подъем и один спуск на канатной дороге Курорта Красная Поляна. Для покупки спецтарифа нужно предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Билеты можно купить только в кассах курорта.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна