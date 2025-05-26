Краснодарский край — второй в России по внедрению умных устройств для бизнеса в сети МТС
Краснодарский край занял второе место в России по количеству умных устройств МТС, используемых в бизнесе
По данным МТС, в Краснодарском крае работает более 600 тысяч умных решений для бизнеса — больше только в Москве.
За последний год число умных устройств в регионе выросло на 20%. Самый заметный прирост — в курьерских сервисах, каршеринге и кикшеринге. В сельском хозяйстве технологии стали популярнее на 10%: их используют для контроля состояния почвы, автоматизации полива, аэрофотосъемки и мониторинга здоровья животных. В энергетике и промышленности спрос на устройства для экоконтроля увеличился вдвое.
Где чаще всего применяют умные устройства:
- ЖКХ и энергетика — учет ресурсов (вода, электричество, газ);
- логистика — отслеживание транспорта;
- умные города — управление светофорами, уличным освещением, видеонаблюдением.
Как устроен интернет вещей:
Растущую потребность в умных устройствах объяснила директор МТС в Краснодарском крае по работе с корпоративными клиентами Елена Усенко:
«Решения, с которых начинался интернет вещей больше десяти лет назад, — в терминалах оплаты, мониторинге транспорта — сегодня не только не утратили своей актуальности, но переживают цифровой ренессанс. Общество запускает новые процессы и целые отрасли, которые невозможно представить без дистанционного контроля и быстрого обмена данными. Во многом даже существование технологии межмашинного взаимодействия делает возможным появление новых бизнесов и сфер человеческой деятельности. Люди высвобождают свои ресурсы для решения более сложных задач, в то время как цифровые устройства берут учет и рутину на себя».