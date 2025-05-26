Краснодарский край — второй в России по внедрению умных устройств для бизнеса в сети МТС

По данным МТС, в Краснодарском крае работает более 600 тысяч умных решений для бизнеса — больше только в Москве.

За последний год число умных устройств в регионе выросло на 20%. Самый заметный прирост — в курьерских сервисах, каршеринге и кикшеринге. В сельском хозяйстве технологии стали популярнее на 10%: их используют для контроля состояния почвы, автоматизации полива, аэрофотосъемки и мониторинга здоровья животных. В энергетике и промышленности спрос на устройства для экоконтроля увеличился вдвое.