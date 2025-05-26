Черное море у берегов Краснодарского края и Крыма прогреется для купания к середине июня. Какая температура воды сейчас?
Метеоролог рассказал, когда на курортах Краснодарского края и Крыма начнется купальный сезон
24 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на курортах Краснодарского края температура воды Черного моря станет комфортной для купания не раньше середины июня, а в Крыму — немного позже:
«Ожидается, что температура воды в Черном море достигнет комфортных для купания 22 градусов лишь к середине июня, в Крыму — чуть позже».
По словам специалиста, солнце уже начинает прогревать воды побережья. Однако сейчас температура еще не достигла показателей, подходящих для купания.
При этом, как отметил Вильфанд, быстрее всего вода прогревается в Ейске на Азовском море. Там купальный сезон может начаться уже с начала июня.
26 мая Краснодарский ЦГМС рассказал о температуре морской воды в разных районах Кубани. Азовское море в Ейске прогрелось до 21 °С, в Приморско-Ахтарске — до 20 °С, а в Темрюке — до 19 °С .
Самое теплое Черное море сейчас в Геленджике — 18 °С. У берегов Анапы, Новороссийска и Сочи — 17 °С. Самый низкий температурный показатель в Туапсе — 16 °С.
Как писали Юга.ру, синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае — температура воздуха выше 40 °C и мало дождей.