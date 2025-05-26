С начала лета горные и прибрежные районы Сочи свяжут дополнительные электрички

С 1 июня на участке Роза Хутор — Имеретинский курорт назначат дополнительные пригородные поезда

Пресс-служба «Кубань экспресс-пригород» сообщила, что с 1 июня между прибрежными и горными районами Сочи будут курсировать дополнительные электрички.



Состав № 6040/6039, соединяющий Розу Хутор и Имеретинский курорт, будет отправляться ежедневно в 12:48 и прибывать в пункт назначения в 13:24. Обратный пригородный поезд № 6064/6063 Имеретинский курорт — Роза Хутор будет отходить со станции в 14:00 и прибывать в 14:36.

Жители регионов России не могут купить билеты на поезда в Краснодарский край: В РЖД объяснили причину

В пути предусмотрены остановки на станциях «Эсто-Садок» и «Олимпийская деревня».



Напомним, что летом 2024 года туристы, отдыхающие в Краснодарском крае, жаловались на нехватку билетов на обратные направления. Так, в августе путешественники застряли в Анапе. Российский союз туриндустрии порекомендовал им возвращаться с курорта на автобусах. Весной 2025 года РЖД заявили, что если поездов опять будет не хватать, то компания добавит дополнительные вагоны и рейсы. Этим летом на Черноморское побережье будут курсировать около 170 пар поездов. Они выполнят почти 29 тыс. рейсов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.