Сначала +30, потом дожди – какая погода ждет Краснодарский край в начале недели

Согласно свежему прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 26 мая, в столице региона и на большей части края ожидается переменная облачность, 14…16º ночью и 28…30º днем. Осадки маловероятны. В горных районах будет 5…10º ночью и 14…19º днем; на Черноморском побережье — 15..20º ночью и 25…30º днем.

27 мая в крае местами ожидается сильный дождь с градом. На большей части Краснодарского края в ночь с понедельника на вторник температура составит 15…20°, днем во вторник 23…28°. На Азовском побережье будет 13…18° ночью и 23…28° днем; в горах 7…12° ночью, 11…16° днем.

28 мая дожди тоже вероятны, но кратковременные; температура воздуха немного упадет: ночью до 13…18º, днем до 18…23º.