Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке
В мае 2025 года ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке
Исследование подготовил портал Выберу.ру. Ипотечная программа Уралсиба «Готовое жилье» оказалась среди лучших на вторичном рынке.
В рейтинге рассматривались предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 1 апреля 2025 года.
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При составлении рейтинга эксперты учли следующие критерии:
- размер процентной ставки;
- сумму ежемесячных платежей;
- полную стоимость кредита;
- процент первоначального взноса;
- условия ипотечного страхования и способы понижения ставки;
- правила внесения маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза.
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