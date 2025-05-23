Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке

В мае 2025 года ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Ипотечная программа Уралсиба «Готовое жилье» оказалась среди лучших на вторичном рынке. В рейтинге рассматривались предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 1 апреля 2025 года.

При составлении рейтинга эксперты учли следующие критерии: размер процентной ставки;

сумму ежемесячных платежей;

полную стоимость кредита;

процент первоначального взноса;

условия ипотечного страхования и способы понижения ставки;

правила внесения маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.