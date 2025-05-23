Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В мае 2025 года ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке

Исследование подготовил портал Выберу.ру. Ипотечная программа Уралсиба «Готовое жилье» оказалась среди лучших на вторичном рынке. 

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля на 1 апреля 2025 года. 

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При составлении рейтинга эксперты учли следующие критерии:

  • размер процентной ставки;
  • сумму ежемесячных платежей;
  • полную стоимость кредита;
  • процент первоначального взноса;
  • условия ипотечного страхования и способы понижения ставки;
  • правила внесения маткапитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза.

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Банки вторичный рынок Деньги Ипотека Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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