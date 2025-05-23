ФК «Краснодар» может впервые стать чемпионом России. Разбираем все сценарии перед решающим матчем с «Динамо»

24 мая пройдет последний тур чемпионата России по футболу — «Краснодар» может впервые в своей истории завоевать золото

24 мая может стать знаковым днем для краснодарского футбола. «Быки» на своем поле примут московское «Динамо» в рамках заключительного тура Российской премьер-лиги. Победа в этой встрече впервые в истории клуба принесет «Краснодару» золотые медали чемпионата России. Накануне решающего 30 тура «черно-зеленые» занимают первую строчку турнирной таблицы, опережая на одно очко петербургский «Зенит». Команда из северной столицы сыграет в последнем туре с грозненским «Ахматом». Чтобы гарантированно вписать свое имя в историю российского футбола, «Краснодару» необходимо одержать победу над столичным «Динамо». В этом случае результат игры между «Зенитом» и «Ахматом» уже не сможет повлиять на итоговое распределение мест на вершине таблицы.

Впрочем, существуют и другие расклады, при которых «Краснодар» может примерить золотые медали. Ничья в матче с «Динамо» устроит «горожан» в том случае, если «Зенит» в своей встрече потеряет очки — проиграет или сыграет вничью. Даже поражение может стать для «Краснодара» чемпионским, но только при условии, что «Ахмат» сенсационно победит. При равенстве очков (в случае проигрыша «быков» и ничьи в матче «Зенита») преимущество будет на стороне петербуржцев благодаря лучшим показателям в личных встречах по ходу сезона. Оба ключевых матча, «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ахмат», начнутся синхронно — 24 мая в 16:30 по московскому времени. Для «Зенита» потенциальное чемпионство может стать одиннадцатым в истории и седьмым подряд — петербуржцы доминируют в российском футболе последних лет. Для «Краснодара» лучшим достижением остается серебро прошлого сезона. Примечательно, что те медали «быки» также завоевали в драматичной борьбе в последнем туре, обыграв на своем поле именно московское «Динамо». Столичный клуб в случае победы мог впервые за долгие годы стать чемпионом, но поражение отбросило его на третье место.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом золотой гонки. Вероятность чемпионства «быков» они оценивают в 1.60, а коэффициент на победу «Зенита» — 2.30. Это значит, что сделав ставку в 1000 рублей, в случае триумфа «Краснодара» можно получить 600 рублей чистой прибыли, а в при успехе петербуржцев — 1,3 тыс. рублей.