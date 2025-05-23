Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса

Каждый пятый житель Кубани вовлечен в предпринимательскую деятельность

22 мая «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» сообщил, что Краснодарский край установил рекорд по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. На 1 мая 2025 года в регионе зарегистрировано 316 тысяч субъектов МСП. Такие показатели являются рекордными с 2016 года — именно тогда появился единый реестр субъектов МСП.

Эти данные предоставил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев на конференции «Кубанский бизнес: воплощение идей и секреты успеха», организованной изданием и Торгово-промышленной палатой Краснодарского края.

По данным Воробьева, субъекты МСП составляют 88,5% всех хозяйствующих субъектов Кубани. По показателю регион лидирует в ЮФО и занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.