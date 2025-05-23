Краснодарский край достиг исторического максимума по количеству предприятий малого и среднего бизнеса

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, ru.freepik.com
    © Фото v.ivash, ru.freepik.com

Каждый пятый житель Кубани вовлечен в предпринимательскую деятельность

22 мая «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» сообщил, что Краснодарский край установил рекорд по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. На 1 мая 2025 года в регионе зарегистрировано 316 тысяч субъектов МСП. Такие показатели являются рекордными с 2016 года — именно тогда появился единый реестр субъектов МСП. 

Эти данные предоставил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев на конференции «Кубанский бизнес: воплощение идей и секреты успеха», организованной изданием и Торгово-промышленной палатой Краснодарского края.

По данным Воробьева, субъекты МСП составляют 88,5% всех хозяйствующих субъектов Кубани. По показателю регион лидирует в ЮФО и занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Четверть краснодарцев хотят открыть свой бизнес:

Основная часть представителей МСП — индивидуальные предприниматели (77,7%). Их численность составляет 245,7 тыс. человек. По количеству ИП край занимает третье место в стране. Юридических лиц — 70,3 тыс. человек (22,3%).

Больше всего в структуре бизнеса микропредприятий — 97,4%. Малых компаний — 2,4%, средних — 0,2%. Вклад МСП в валовой региональный продукт составляет 27,6%.

Наибольшая доля МСП приходится на торговлю — 37%. Далее идут транспортировка и хранение (более 10%), строительство (9%), операции с недвижимостью (более 7%), профессиональная и техническая деятельность (почти 7%), обрабатывающая промышленность (5,5%), сфера гостиниц и общепита (около 5%). 

Самозанятые выделяются отдельно — их в Краснодарском крае более 660 тыс. человек. По показателю регион лидирует в ЮФО и занимает четвертое место в России.

В целом в сфере МСП края трудятся более 1,3 млн человек — это 44% от всех занятых в экономике Кубани. Каждый пятый житель региона вовлечен в предпринимательскую деятельность.

Как писали Юга.ру, в марте на Кубани два крупных маслозавода приостановили работу. 

Краснодар Малый и средний бизнес Промышленность Торговля Экономика

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