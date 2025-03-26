Четверть краснодарцев хотят открыть свой бизнес — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

По данным опроса, четверть (25%) жителей Краснодара планируют открыть своё дело, ещё 17% трудятся как самозанятые или занимаются бизнесом параллельно с работой в найме

Согласно соместному исследованию СберСтрахования и «Деловой Среды», почти половина (48%) будущих предпринимателей рассчитывают на доход до 200 тыс. рублей в месяц, каждый третий (34%) — на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Почти каждый пятый (18%) верит, что сможет зарабатывать свыше 500 тыс. рублей.

Самыми популярными вариантами бизнеса стали:

  • кафе (19%),
  • частные производства (18%),
  • точки торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой (16%),
  • фермерские хозяйства (9%),
  • салоны красоты и фитнес-клубы (9%).

Четверть респондентов (27%) хотят стать предпринимателями, чтобы самореализоваться, а треть (28%) — чтобы увеличить доходы. Каждый шестой (15%) хочет просто уйти из найма, а каждый десятый (10%) рассчитывает получить больше свободного времени и тратить его на себя и семью.

От выставки до барахолки:

Две трети опрошенных, у которых есть планы по запуску бизнеса (67%), рассчитывают осуществить их уже до конца 2025 года. При этом только 6% готовы к стартовым вложениям от 2 млн рублей и более. Более 72% полагают, что смогут обойтись без стартовых вложений, а каждый пятый (22%) готов инвестировать от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Долго ожидать, когда бизнес начнет приносить прибыль, готовы далеко не все потенциальные предприниматели. Более половины респондентов (57%) хотят получать от него доход сразу или уже через месяц после запуска. Четверть (23%) готовы подождать 2–3 месяца, шестая часть (17%) — до 1 года. Только 3% готовы ждать прибыли дольше.

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