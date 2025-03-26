На Кубани два крупных маслозавода приостановили работу

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Маслоэкстракционные заводы в Кропоткине и станице Тбилисской приостановили работу. Оба ориентированы на внешнюю торговлю

20 марта в пресс-службе ГК «ЭФКО» сообщили «РБК Ростов», что компания приостановила работу двух маслозаводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). Оба предприятия ориентированы на экспорт.

Компания заявила, что в нынешних условиях предприятия работали в убыток. Решение назвали временным, до «наступления более благоприятных рыночных условий».

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«ЭФКО» — это крупнейший производитель продуктов питания в России. Он контролирует оба маслозавода Кубани, которые входят в состав ООО «Кубанские масла». Предприятие по производству растительных масел в станице Тбилисской компания приобрела в 2018 году, а маслоэкстракционный завод в Кропоткине — в 2021 году.

Оба предприятия модернизировали и нарастили мощности.

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