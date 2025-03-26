На Кубани два крупных маслозавода приостановили работу

Маслоэкстракционные заводы в Кропоткине и станице Тбилисской приостановили работу. Оба ориентированы на внешнюю торговлю

20 марта в пресс-службе ГК «ЭФКО» сообщили «РБК Ростов», что компания приостановила работу двух маслозаводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). Оба предприятия ориентированы на экспорт.

Компания заявила, что в нынешних условиях предприятия работали в убыток. Решение назвали временным, до «наступления более благоприятных рыночных условий».