На Кубани два крупных маслозавода приостановили работу
Маслоэкстракционные заводы в Кропоткине и станице Тбилисской приостановили работу. Оба ориентированы на внешнюю торговлю
20 марта в пресс-службе ГК «ЭФКО» сообщили «РБК Ростов», что компания приостановила работу двух маслозаводов в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). Оба предприятия ориентированы на экспорт.
Компания заявила, что в нынешних условиях предприятия работали в убыток. Решение назвали временным, до «наступления более благоприятных рыночных условий».
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«ЭФКО» — это крупнейший производитель продуктов питания в России. Он контролирует оба маслозавода Кубани, которые входят в состав ООО «Кубанские масла». Предприятие по производству растительных масел в станице Тбилисской компания приобрела в 2018 году, а маслоэкстракционный завод в Кропоткине — в 2021 году.
Оба предприятия модернизировали и нарастили мощности.
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