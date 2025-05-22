На курорте «Роза Хутор» пройдут выставки, посвященные царской семье

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Краснодарский край

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  • Крым, Ялта. Мария Федоровна и Николай Николаевич на борту британского линкора «Мальборо», 11 апреля 1919 год © Изображение находится в общественном достоянии
    Крым, Ялта. Мария Федоровна и Николай Николаевич на борту британского линкора «Мальборо», 11 апреля 1919 год © Изображение находится в общественном достоянии

В Сочи покажут экспонаты музея «Исаакиевский собор» и заповедника «Гатчина» (0+)

На курорте «Роза Хутор» 24 мая откроются сразу две выставки. Они пройдут в этнопарке «Моя Россия» в павильоне «Санкт-Петербург».

Фотоэкспозиция «Памяти Марии Федоровны, императрицы-благотворительницы» поможет узнать о возникновении в России системы благотворительных и учебно-воспитательных заведений. При активном участии жены императора Павла I была создана сеть воспитательных, сиротских, больничных и образовательных организаций.

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«Посетители смогут познакомиться с копиями документов, включая Присягу Сердобольных вдов, росписи жалований и прочее. В экспозиции представлены материалы музея «Исаакиевский собор», Российского государственного исторического архива, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СПб, Российской национальной библиотеки, РГБ», — рассказали в этнопарке «Моя Россия».

Проект «Мария Федоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания» основан на архивных фотографиях из коллекции музея-заповедника «Гатчина», Госархива РФ, собраний из Дании и Великобритании, дневниковых записях и воспоминаниях, а также изображениях мемориальных предметов, принадлежавших супруге Александра III.

«Открытие выставок государственного музея «Исаакиевский собор» и музея-заповедника «Гатчина» в этнопарке «Моя Россия» — важный шаг в культурной жизни Сочи. Благодаря этому жители и гости города получают возможность прикоснуться к уникальным материалам и ближе познакомиться с историей нашей страны», — добавили в этнопарке «Моя Россия».

Выставки будут работать до 24 мая 2026 года. Посещение доступно по билету в этнопарк ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» помогла сочинским школьникам создать карту воинских обелисков.

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