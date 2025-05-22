В Краснодаре прошел пресс-тур по микрорайону «Образцово»

21 мая «ИНСИТИ девелопмент» провел пресс-тур в новом краснодарском микрорайоне «Образцово»

Застройщик показал, как строится новый микрорайон «Образцово» в Прикубанском округе Краснодара. Он расположен в периметре улиц 2-я Ямальская, Кирилла Россинского, 1 мая и Командорской. Участники пресс-тура увидели, как устроены дворы-стилобаты и как выглядят дома изнутри — входные группы и сквозные подъезды, шоу-румы, объекты коммерческой недвижимости, выходы на общий балкон с видом на парк.

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Далее участникам показали парк «Флагманский». Там расположены: плоский танцующий фонтан, зоны для отдыха, универсальная спортивная площадка (мини-футбол, волейбол, баскетбол), памп-трек на 1 500 кв. метров, площадка для выгула и тренировки собак, прогулочные зоны. Также во время мероприятия прошла презентация установки рекорда России в парке «Флагманский». Спикерами выступили директор департамента продаж Ксения Гагарина и менеджер по продажам Галина Шмыглова.

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

© Фото предоставлено пресс-службой СЗ Инсити

Площадь «Образцово» составляет 52 га. Социальная инфраструктура микрорайона: четыре детсада общей вместимостью 1300 мест, школа на 1875 мест в смену, собственный зеленый парк площадью 4,2 га, поликлиника на 400 мест в смену.