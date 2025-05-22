Мероприятия пройдут 24 и 25 мая

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал два мероприятия на ближайшие выходные. 24 мая состоится субботник. А 25 мая экоцентр отметит день рождения. Уборка мусора пройдет в Юбилейном микрорайоне. Участникам выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем. Организаторы рекомендуют взять сменную одежду и обувь. Записаться на уборку можно в комментариях телеграм-канала «Чистая среда», поставив «+». Запись требуется для связи с участниками в случае изменений.

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Субботник начнется в 10:00. Желающих ждут по адресу: улица 70-летия Октября, 1/5. Точное местоположение можно посмотреть здесь.

А уже на следующий день экоцентр отметит день рождения — ему исполнится 4 года. Гостей ждут обмен одеждой и книгами, черенкование растений, чайный бар, маркет локальных товаров и розыгрыш подарков. Также в программе: 12:00 — мастер-класс по вышивке растительных мотивов гладью на экомешочках от благотворительной организации «Добрый-Юг». Участие за пожертвование от 300 рублей.

12:00 — мастер-класс «Акварельная набойка штампами». Стоимость участия 600 рублей.

14:00 — встреча с художницей Еленой Славных. Вход свободный.

16:00 — стендап для робких от центра психологии и искусства «Люди-Игры». Для участников вход свободный, для зрителей — 500 рублей.

17:15 — мастер-класс по созданию открытки в технике «коллаж» от художницы-коллажистки Ксении Аксеновой. Стоимость участия 500 рублей.

19:00 — кинопоказ мультфильма «Человек, который сам сажал деревья». Вход свободный. Праздник пройдет по улице Одесской, 48В. Записаться на мероприятия можно в телеграм-канале «Чистой среды».