Африканские шпороносные черепахи вновь поселились в Японском саду Краснодара. Зимой они жили в другом месте

Краснодарский край

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  • Черепахи в сухом пруду Караике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Черепахи в сухом пруду Караике © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре гигантских черепах снова можно увидеть в Японском саду

20 мая пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что африканские шпороносные черепахи вновь обосновались на своем традиционном месте летнего обитания — в сухом пруду Японского сада.

Специалисты решили, что воздух в кубанской столице достаточно теплый, чтобы гигантские рептилии, привезенные из Африки, могли покинуть зеркальный лабиринт. Там они находились на зимовке в закрытых террариумах с песком и подогревом.

Символика Японского сада в Краснодаре:

Африканские шпороносные черепахи отличаются крупным размером и долгожительством. Средний возраст этих животных достигает 70 лет, масса тела может превышать 100 килограммов. В сухом пруду Японского сада обитают пять таких гигантов: четыре самца и одна самка.

Посетителей просят не спускаться вниз к черепахам и не кормить их.

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Животные Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

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