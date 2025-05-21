Африканские шпороносные черепахи вновь поселились в Японском саду Краснодара. Зимой они жили в другом месте
В Краснодаре гигантских черепах снова можно увидеть в Японском саду
20 мая пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что африканские шпороносные черепахи вновь обосновались на своем традиционном месте летнего обитания — в сухом пруду Японского сада.
Специалисты решили, что воздух в кубанской столице достаточно теплый, чтобы гигантские рептилии, привезенные из Африки, могли покинуть зеркальный лабиринт. Там они находились на зимовке в закрытых террариумах с песком и подогревом.
Символика Японского сада в Краснодаре:
Африканские шпороносные черепахи отличаются крупным размером и долгожительством. Средний возраст этих животных достигает 70 лет, масса тела может превышать 100 килограммов. В сухом пруду Японского сада обитают пять таких гигантов: четыре самца и одна самка.
Посетителей просят не спускаться вниз к черепахам и не кормить их.
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