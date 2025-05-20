РЖД снизили цену на круизный поезд «К виноградникам у моря» из Москвы в Новороссийск
Туристы смогут посетить кубанские винодельни
19 мая РЖД сообщили о старте продаж билетов на круизный поезд «К виноградникам у моря». Состав идет по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва.
О возобновлении этих поездов стало известно еще в апреле, тогда продавать билеты планировали по цене на 2200 рублей дороже.
Пассажиры поезда посетят центры энологии «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Шато Тамань», «Шато де Талю», а также агротуристический комплекс «Chateau Pinot» с улиточной фермой.
Туристический поезд «Рица» сделает в 2025 году только одни рейс:
В круизе туристы увидят винные кластеры, познакомятся с традициями российского виноделия и освоят его искусство, примут участие в дегустациях и мастер-классах от сомелье, попробуют разнообразные сорта сыра, а также полюбуются побережьем и виноградниками.
Пассажирам предлагают разместиться в разных вагонах: от бюджетных купейных до вагонов-люкс с собственным санузлом и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, а также вагон-бар, где туристов ждут анимационная программа, мастер-класс и дегустация от сомелье.
В 2025 году круизный поезд совершит 4 рейса: 4-го и 18 сентября, 10-го и 18 октября. Стоимость полной программы экскурсионного тура при покупке на сайте — 45 200 рублей. Приобрести билет на поезд можно на сайте РЖД.
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