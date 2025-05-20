РЖД снизили цену на круизный поезд «К виноградникам у моря» из Москвы в Новороссийск

19 мая РЖД сообщили о старте продаж билетов на круизный поезд «К виноградникам у моря». Состав идет по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва.

О возобновлении этих поездов стало известно еще в апреле, тогда продавать билеты планировали по цене на 2200 рублей дороже.

Пассажиры поезда посетят центры энологии «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Шато Тамань», «Шато де Талю», а также агротуристический комплекс «Chateau Pinot» с улиточной фермой.