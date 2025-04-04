Туристический «винный поезд» в 2025 году четыре раза посетит Краснодарский край
Осенью РЖД возобновит маршрут «К виноградникам у моря». Узнали расписание и стоимость билетов
В начале апреля РЖД сообщили, что туристический железнодорожный маршрут «К виноградникам у моря» в 2025 году совершит четыре рейса — 4 и 18 сентября, 10 и 18 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Тамань и Новороссийск. Время в пути составит пять дней туда и обратно.
Участники тура посетят винодельни Краснодарского края, дегустации и мастер-классы сомелье. Среди локаций — центр энологии «Шато Тамань», винодельни «Фанагория» и «Шато де Талю», центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», агротуристический комплекс «Шато пино» и улиточная ферма.
Полная стоимость тура, включающего экскурсии, дегустации и другие тематические мероприятия в Тамани и Новороссийске, составляет 47 тыс. 400 рублей. Но можно выбрать билет с полной экскурсией только в одном из этих пунктов, а во втором отдохнуть самостоятельно. Это обойдется в 25 тыс. 500 рублей и 22 тыс. 500 рублей соответственно.
Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.
Напомним, впервые железнодорожный маршрут «К виноградникам у моря» запустилив 2023 году.
Как писали Юга.ру, РЖД запустят туристический поезд «Гастротур на юг» в Краснодар, Таганрог и Адыгею.