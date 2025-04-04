Туристический «винный поезд» в 2025 году четыре раза посетит Краснодарский край

В начале апреля РЖД сообщили, что туристический железнодорожный маршрут «К виноградникам у моря» в 2025 году совершит четыре рейса — 4 и 18 сентября, 10 и 18 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Тамань и Новороссийск. Время в пути составит пять дней туда и обратно.

Участники тура посетят винодельни Краснодарского края, дегустации и мастер-классы сомелье. Среди локаций — центр энологии «Шато Тамань», винодельни «Фанагория» и «Шато де Талю», центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», агротуристический комплекс «Шато пино» и улиточная ферма.