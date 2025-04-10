Туристический поезд «Рица» сделает в 2025 году только одни рейс. Он пройдет через Новороссийск и Сочи

По городам юга России и Абхазии снова пройдет туристический поезд «Рица»

В начале апреля РЖД сообщили, что туристический маршрут «Рица» в 2025 году совершит только один рейс — 11 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону. Время в пути составит семь дней туда и обратно. В программу железнодорожного круиза входит посещение основных достопримечательностей курортов. В Новороссийске запланированы прогулка по городу и дегустация напитков на винодельнях.

Затем участников тура ждет знакомство с Абхазией — водопады, Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новый Афон. После этого в программе экскурсия по Олимпийскому парку и центральной городской набережной в Сочи, знакомство с обычаями казаков в Ростове-на-Дону. В состав поезда входят вагоны люкс, СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром, караоке. Полная стоимость тура, включающего экскурсии, дегустации и другие тематические мероприятия, составляет 54 тыс. 800 рублей. Но можно выбрать билет с полной экскурсией только в одном из пунктов, а в других отдохнуть самостоятельно. Отдельно Новороссийск обойдется в 27 тыс. 300 рублей, Гагра и Сухум — в 7 тыс. 900 рублей, Сухум и Новый Афон — в 6 тыс. 500 рублей, Ростов-на-Дону — в 13 тыс. 100 рублей. Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.