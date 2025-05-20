Авито запустит новое направление в бьюти-сегменте
Компания Авито планирует развивать цифровые инструменты в сфере красоты
Крупнейшая онлайн-площадка объявлений Авито объявила о запуске Авито Красоты. Новое направление внутри сервиса Авито Услуги будет сфокусировано на развитии бьюти-рынка. Компания собирается развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и потребителей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли.
Согласно аналитике платформы, бьюти-услуги входит в тройку самых популярных направлений услуг на Авито, а также является самой высокочастотной категорией. Ежемесячная аудитория составляет больше 11 млн пользователей, а общее число мастеров на платформе превышает 500 тыс. Именно поэтому запуск полноценного направления — логичное развитие активно растущей категории.
Сегодня объем онлайн-рынка в бьюти-сфере в России составляет 6% от всего объема услуг. По данным платформы, в 2024 году спрос увеличился на 11%. Особенно быстро растут направления парикмахерского дела (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).
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Развитие Авито Красоты предполагает внедрение цифровых решений, которые будут способствовать повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между исполнителями и заказчиками услуг. Среди приоритетных направлений — расширенные профили мастеров, улучшенные фильтры поиска, система отзывов и рейтингов, интеграция онлайн-календарей и инструментов записи.
«Мы рассматриваем сегмент бьюти-услуг как важную часть экосистемы Авито, в которой пересекаются интересы заказчиков услуг и специалистов. Это динамичный рынок с высоким спросом, но в нем все еще ощущается нехватка удобных цифровых решений и прозрачных стандартов. Мы намерены развивать Авито Красоту как площадку внутри Авито Услуг, которая поможет структурировать этот рынок, дать мастерам и салонам доступ к новой аудитории, а пользователям — больше уверенности в выборе. В этом направлении мы планируем системные инвестиции — от технологических решений до образовательных и профессиональных инициатив», — прокомментировал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.
Кроме того, Авито Красота сфокусируется на развитии профессионального сообщества. Площадка планирует создавать образовательные программы и проводить мероприятия для мастеров и салонов.
Как писали Юга.ру, Авито стал лауреатом премии MIMS Automobility Awards как лучшая онлайн-платформа для продажи автомобильных товаров.