Авито запустит новое направление в бьюти-сегменте

Крупнейшая онлайн-площадка объявлений Авито объявила о запуске Авито Красоты. Новое направление внутри сервиса Авито Услуги будет сфокусировано на развитии бьюти-рынка. Компания собирается развивать цифровые инструменты для мастеров, салонов красоты и потребителей, а также инвестировать в формирование профессионального сообщества специалистов отрасли.

Согласно аналитике платформы, бьюти-услуги входит в тройку самых популярных направлений услуг на Авито, а также является самой высокочастотной категорией. Ежемесячная аудитория составляет больше 11 млн пользователей, а общее число мастеров на платформе превышает 500 тыс. Именно поэтому запуск полноценного направления — логичное развитие активно растущей категории.

Сегодня объем онлайн-рынка в бьюти-сфере в России составляет 6% от всего объема услуг. По данным платформы, в 2024 году спрос увеличился на 11%. Особенно быстро растут направления парикмахерского дела (+15%) и оформления бровей и ресниц (+31%).