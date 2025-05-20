Безопасно общаться, покупать и помогать. Авито расскажет школьникам, кто создает технологии защиты в интернете

В уроке от Авито дети узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и получат виртуальные баллы

Только он не знает, как сделать это эффективно и надежно. Сотрудник команды антифрода Авито расскажет, как создать профиль и максимально уберечь его от посторонних. Также ребята узнают о правилах безопасного поведения в интернете и о том, кто и как работает над технологиями защиты пользователей в интернете.

По сюжету Запятыня, Скобец и братья Слэши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений. С его помощью он собирается пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь четвероногим.

Авито запустил первый собственный тренажер для детей «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете» в рамках проекта «Урок цифры» . Школьники узнают о технологиях безопасности на платформах и научатся безопасно общаться, совершать покупки и помогать людям и фондам. За первые две недели школьники прошли урок уже более 1,5 млн раз.

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие «Урока цифры» не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство. Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики», — рассказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп. Каждая из них попробует себя в одной из ролей внутри команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера.

Школьники с первого по четвертый классы научатся базовым правилам безопасности через игровые задания. Они будут пробовать создавать надежные пароли и распознавать подозрительные объявления.

Ученики с пятого по девятый класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных примеров. Ребята отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы.

Школьники десятых-одиннадцатых классов попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.

«Новый сезон «Урока цифры», подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — считает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

За прохождение урока ребята получат виртуальные баллы, которые Авито переведет в реальные деньги и перечислит организациям-партнерам: фонду помощи бездомным животным «Рэй», фонду помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Обнаженные сердца», на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Среди тех, кто получит оценку «5+», Авито разыграет гаджеты и билеты на концерты Егора Крида.