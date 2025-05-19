В Сочи зацвели тюльпановые деревья. Они застали эпоху динозавров

Краснодарский край

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  • Лириодендрон тюльпановый © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»
    Лириодендрон тюльпановый © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Дендропарк «Южные культуры»

В Сочи цветет краснокнижное дерево лириодендрон тюльпановый

18 мая телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на территории распустился лириодендрон тюльпановый. Дерево занесено в Красную книгу России.

Страна происхождения растения — США. Лириодендрон тюльпановый отличается огромными желтыми цветками. Редкое растение пахнет огурцом, своим ароматом оно привлекает насекомых и птиц.

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Сотрудники парка сообщили, что лириодендрон тюльпановый застал эпоху динозавров, он относится к растениям мелового периода. Цветение дерева продлится около недели.

Посетителей парка призывают не рвать цветки. Дереву требуется 15 лет, чтобы впервые зацвести.

Как писали Юга.ру, в Сочи впервые за 14 лет зацвела редкая катальпа Фаржа. Она растет только в трех местах в РФ.

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