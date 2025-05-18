В Краснодаре вечером 19 мая изменится маршрут четырех трамваев

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 19 мая временно изменится схема движения четырех трамваев. Это связано с заменой рельс и шпал на улице Горького от Леваневского до Янковского.

После 22:00 трамваи № 3 и № 21 отправятся в объезд этого участка по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров, Горького и далее поедут по установленным маршрутам.