В Краснодаре вечером 19 мая изменится маршрут четырех трамваев
В центре Краснодара изменится схема движения трамваев из-за ремонта путей
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 19 мая временно изменится схема движения четырех трамваев. Это связано с заменой рельс и шпал на улице Горького от Леваневского до Янковского.
После 22:00 трамваи № 3 и № 21 отправятся в объезд этого участка по улицам Дмитриевская Дамба, Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров, Горького и далее поедут по установленным маршрутам.
Проезд по карману:
Такие же изменения коснутся трамваев № 2 и № 15, а далее они проследуют по улице Садовой.
Трамваи № 6 и № 7 поедут от остановки «Стадион «Кубань» по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров, Горького и далее — по обычным маршрутам.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре поднимут стоимость проезда в автобусах, работающих по брутто-контрактам.