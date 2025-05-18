Власти Сочи показали, как выглядит пешеходный мост «Волшебный лист». Он понравился не всем

«Волшебный лист» — часть сочинского проекта «Две реки — одно море». 15-километровый маршрут пролегает от бальнеологического комплекса «Мацеста» и набережной в Хостинском районе через микрорайоны вдоль реки Сочи в Центральном районе и до моря.



Пользователи соцсетей оценили новый мост. Конструкция понравилась не всем:



«Действительно некрасивый. Столько железа вбухали. Оно со временем заржавеет. Ну хоть популярная точка будет, может, как «уродливый мост».



«Это не лист, а скелет динозавра. Неужели нельзя было что-то придумать с учетом архитектуры Сочи: легкое, воздушное, светлое».



«Если только это сооружение будет оплетено вьющимися растениями, тогда хоть какая-то польза от такого количества металла».



«Какое убожество».



«Полный провал, а не мост».

