Власти Сочи показали, как выглядит пешеходный мост «Волшебный лист». Он понравился не всем
Мэрия Сочи рассказала о возведении пешеходного моста «Волшебный лист». Его обещают открыть в начале лета
17 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в начале лета на курорте откроют новый пешеходный мост «Волшебный лист». Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.
Мост соединил два берега реки и связал благоустроенные территории площадью 5 га. Общий вес конструкции превышает 200 тонн.
«Волшебный лист» — часть сочинского проекта «Две реки — одно море». 15-километровый маршрут пролегает от бальнеологического комплекса «Мацеста» и набережной в Хостинском районе через микрорайоны вдоль реки Сочи в Центральном районе и до моря.
Пользователи соцсетей оценили новый мост. Конструкция понравилась не всем:
«Действительно некрасивый. Столько железа вбухали. Оно со временем заржавеет. Ну хоть популярная точка будет, может, как «уродливый мост».
«Это не лист, а скелет динозавра. Неужели нельзя было что-то придумать с учетом архитектуры Сочи: легкое, воздушное, светлое».
«Если только это сооружение будет оплетено вьющимися растениями, тогда хоть какая-то польза от такого количества металла».
«Какое убожество».
«Полный провал, а не мост».
Как писали Юга.ру, с начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога.