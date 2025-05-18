Власти Сочи показали, как выглядит пешеходный мост «Волшебный лист». Он понравился не всем

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/52048
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/52048

Мэрия Сочи рассказала о возведении пешеходного моста «Волшебный лист». Его обещают открыть в начале лета

17 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что в начале лета на курорте откроют новый пешеходный мост «Волшебный лист». Сейчас на объекте завершаются отделочные работы.

Мост соединил два берега реки и связал благоустроенные территории площадью 5 га. Общий вес конструкции превышает 200 тонн.

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«Волшебный лист» — часть сочинского проекта «Две реки — одно море». 15-километровый маршрут пролегает от бальнеологического комплекса «Мацеста» и набережной в Хостинском районе через микрорайоны вдоль реки Сочи в Центральном районе и до моря.

Пользователи соцсетей оценили новый мост. Конструкция понравилась не всем:

«Действительно некрасивый. Столько железа вбухали. Оно со временем заржавеет. Ну хоть популярная точка будет, может, как «уродливый мост».

«Это не лист, а скелет динозавра. Неужели нельзя было что-то придумать с учетом архитектуры Сочи: легкое, воздушное, светлое».

«Если только это сооружение будет оплетено вьющимися растениями, тогда хоть какая-то польза от такого количества металла».

«Какое убожество».

«Полный провал, а не мост».

Как писали Юга.ру, с начала 2025 года Сочи получил 185 млн рублей туристического налога.

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