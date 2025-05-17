Шестилетний Федя Кирсяев из Ейска нуждается в курсовом лечении. Рассказываем, как помочь мальчику

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Ейска с поражением центральной нервной системы на дорогостоящее лечение

Федя родился с двумя пороками сердца, в шесть месяцев врачи их скорректировали. Мальчик быстро восстановился, начал развиваться. Но его мышцы были очень слабыми — в восемь месяцев не мог сидеть с поддержкой, постоянно заваливался, не держал игрушки, не гулил. Обследование показало поражение центральной нервной системы.

Также выяснилось, что у Феди врожденный вывих левого бедра, поэтому он не мог опираться на ноги. В три с половиной года мальчику провели операцию на бедре. 

Через год Федя начал стоять, затем ходить с поддержкой. Родители постоянно возили его на реабилитацию, чтобы он научился двигаться и начал развиваться.

Хорошие результаты дало лечение в краснодарской клинике. Федя увереннее ходит в ходунках, стал понятливее и контактнее. Сейчас мальчика ждут для продолжения лечения.

«У Феди органическое поражение центральной нервной системы смешанного генеза, двигательные нарушения, тяжелое расстройство формирования экспрессивной речи, задержка формирования когнитивных функций. Мальчик нуждается в комплексной медицинской абилитации, ее цели — формирование новых моторных навыков, устойчивости при ходьбе, активизация речевого развития (произношение новых звуков, простых слов, улучшение понимания обращенной речи), формирование альтернативных форм коммуникации», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

В семье Кирсяевых двое детей, мама ухаживает за Федей, а зарплата папы покрывает лишь основные нужды. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.

Как помочь Феде?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Феди Кирсяева);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Феди Кирсяева. Без НДС.

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Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Ейский район Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина Русфонд

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