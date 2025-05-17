Шестилетний Федя Кирсяев из Ейска нуждается в курсовом лечении. Рассказываем, как помочь мальчику

Федя родился с двумя пороками сердца, в шесть месяцев врачи их скорректировали. Мальчик быстро восстановился, начал развиваться. Но его мышцы были очень слабыми — в восемь месяцев не мог сидеть с поддержкой, постоянно заваливался, не держал игрушки, не гулил. Обследование показало поражение центральной нервной системы.



Также выяснилось, что у Феди врожденный вывих левого бедра, поэтому он не мог опираться на ноги. В три с половиной года мальчику провели операцию на бедре.

Через год Федя начал стоять, затем ходить с поддержкой. Родители постоянно возили его на реабилитацию, чтобы он научился двигаться и начал развиваться.



Хорошие результаты дало лечение в краснодарской клинике. Федя увереннее ходит в ходунках, стал понятливее и контактнее. Сейчас мальчика ждут для продолжения лечения.



«У Феди органическое поражение центральной нервной системы смешанного генеза, двигательные нарушения, тяжелое расстройство формирования экспрессивной речи, задержка формирования когнитивных функций. Мальчик нуждается в комплексной медицинской абилитации, ее цели — формирование новых моторных навыков, устойчивости при ходьбе, активизация речевого развития (произношение новых звуков, простых слов, улучшение понимания обращенной речи), формирование альтернативных форм коммуникации», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



В семье Кирсяевых двое детей, мама ухаживает за Федей, а зарплата папы покрывает лишь основные нужды. Им сложно самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей .



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