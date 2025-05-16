В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +27 °С, но есть нюанс

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 17-18 мая. В регионе солнце сменится на дождь

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 17-18 мая ожидается переменная облачность. Днем в воскресенье, 18 мая, в отдельных районах прогнозируют сильный дождь. В этот день порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.



Температура воздуха ночью — 10-15 °С, днем 17 мая воздух прогреется до 27 °С, а 18 мая будет немного прохладней — 16-21 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем 17 мая — 12-17 °С, а 18 мая — 8-13 °С.

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На Черноморском побережье также прогнозируют переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Днем 17 мая ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью — 10-15 °С, днем 17 мая — 21-26 °С, а 18 мая — 14-19 °С.



В Краснодаре в субботу, 17 мая, синоптики прогнозируют тепло и солнце. Днем воздух прогреется до 27 °С. В воскресенье, 18 мая, погода в столице региона изменится — ожидается сильный дождь с грозой, а столбик термометра днем упадет до 19 °С. Температура воздуха ночью в выходные — 10-15 °С.