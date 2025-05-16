Краснодарцев приглашают на театральный эксперимент. Участники в реальном времени создадут и разыграют пьесу
Каждый желающий сможет оказаться внутри театрального процесса (16+)
Творческий центр «Факультет» анонсировал на 19 мая театральный эксперимент «Текст. Слово. Действие». Участники под руководство режиссера и актера Молодежного театра Андрея Новопашина в реальном времени создадут и разыграют пьесу.
Формат встречи построен так, чтобы каждый оказался внутри процесса. Предусмотрены упражнения на раскрепощение, развитие харизмы, чувство партнера и работа с текстом через действие.
«Мастера своего дела помогут почувствовать себя свободным, научат справляться со страхом сцены, прокачают уверенность. Это будет неформально, весело, живо. Без скучных лекций — только практика, энергия и настоящее творчество», — рассказали организаторы.
Начало в 19:00 по улице Северной, 370. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 22 мая пройдет форум независимых театров.