Краснодарцев приглашают на театральный эксперимент. Участники в реальном времени создадут и разыграют пьесу

Творческий центр «Факультет» анонсировал на 19 мая театральный эксперимент «Текст. Слово. Действие». Участники под руководство режиссера и актера Молодежного театра Андрея Новопашина в реальном времени создадут и разыграют пьесу.

Формат встречи построен так, чтобы каждый оказался внутри процесса. Предусмотрены упражнения на раскрепощение, развитие харизмы, чувство партнера и работа с текстом через действие.