Краснодарцев приглашают на театральный эксперимент. Участники в реальном времени создадут и разыграют пьесу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото standret , сайт freepik.com
    © Фото standret , сайт freepik.com

Каждый желающий сможет оказаться внутри театрального процесса (16+)

Творческий центр «Факультет» анонсировал на 19 мая театральный эксперимент «Текст. Слово. Действие». Участники под руководство режиссера и актера Молодежного театра Андрея Новопашина в реальном времени создадут и разыграют пьесу.

Формат встречи построен так, чтобы каждый оказался внутри процесса. Предусмотрены упражнения на раскрепощение, развитие харизмы, чувство партнера и работа с текстом через действие.

Читайте также:

«Мастера своего дела помогут почувствовать себя свободным, научат справляться со страхом сцены, прокачают уверенность. Это будет неформально, весело, живо. Без скучных лекций — только практика, энергия и настоящее творчество», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00 по улице Северной, 370. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 20 по 22 мая пройдет форум независимых театров.

Афиша Краснодар Молодежный театр отдых Развлечения События Театры

Новости

В Краснодаре проходит бесплатная выставка живописи Константина Лупанова
Краснодарцев приглашают на театральный эксперимент. Участники в реальном времени создадут и разыграют пьесу
В Госдуме предложили продлить в 2026 году майские праздники и ввести дополнительный отпуск
Gloria Jeans сохранит две фабрики в Ростовской области. На них не будут шить военную экипировку
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +27 °С, но есть нюанс
В Краснодаре открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов. Где он находится?

Лента новостей

Реклама на сайте