В Краснодаре 17 мая пройдет «Ночь музеев». Какая программа?

Краснодар снова присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (0+)

В музее имени Коваленко (улица Красная, 11, 13 и 15) состоится презентация головных уборов и одежды из нетканых материалов, а также перформанс дизайнера Светланы Эннс «Вместе ш(ж)ить». В музейном дворике пройдут мастер-классы и лекции.

17 мая состоится ежегодная акция «Ночь музеев». С 18:00 можно бесплатно посетить выставки и мероприятия, которые организуют арт-пространства и учреждения культуры.

Лекция и выставка о Бродском, чайный костер и соревнование по клещешашкам:

В музее имени Фелицына (улица Гимназическая, 67) традиционно будут экскурсии, мастер-классы, квесты и интерактивы. Можно посетить выставку Зураба Церетели, экспозиции о Высоцком, дореволюционном Екатеринодаре, археологии, животных и истории Кубани.

В здании союза художников (улица Октябрьская, 51) запланированы выступление пианиста, мастер-классы, выставка графики и распродажа картин.

В галерее «Особнякъ» (улица Фрунзе, 37) — лекции о феномене советского андеграунда и роли кино в искусстве. Также будут доступны фотовыставка «Времена и судьбы» и экспозиция графики Андрея Колесника «Синестезия».

В Литературном музее (улица Постовая, 39/1) пройдут мастер-класс по писанию птичьим пером и моноспектакль-концерт по произведениям Шукшина.

В музее-квартире Григория Пономаренко (улица Красная, 204) традиционно можно узнать о жизни композитора и послушать музыку, которую он написал.

В доме журналистики (улица Гоголя, 70) пройдут выставка фотографий, лекция о Гоголе и его повести «Портрет», литературная викторина, танцевальное выступление и кинопоказы. Также в программе лекции от образовательного проекта Vita Nuova: «Кодекс казака» и «Женские лики Екатеринодара».

В арт-резиденции «Дом книги» (улица Красная, 43) можно посетить мастер-классы по мультипликации и рисованию пастелью, занятие по диджеингу и лекцию об искусстве.