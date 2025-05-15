В горах Сочи 15 мая выпал снег. Показываем зимние кадры
На горнолыжных курортах Сочи выше 2000 метров пошел снег. При этом сезон катания закончился
15 мая пресс-служба курорта «Красная Поляна» сообщила, что в горах курорта выше 2000 метров пошел снег.
«Несмотря на то, что календарная весна в самом разгаре, погода напоминает, что в горах она все еще полна сюрпризов», — прокомментировали в пресс-службе.
Тепло не наступает:
Телеграм-канал курорта «Роза Хутор» также рассказал о снегопаде выше 2320 метров (Роза Пик).
Напомним, что горнолыжный сезон на «Роза Хутор» завершился месяц назад, а на «Красной Поляне» — всего три дня назад, 12 мая.
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