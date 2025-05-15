В горах Сочи 15 мая выпал снег. Показываем зимние кадры

Краснодарский край

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  • Курорт «Роза Хутор», 2100 метров, вид с Лавинного домика, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
    Курорт «Роза Хутор», 2100 метров, вид с Лавинного домика, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera

На горнолыжных курортах Сочи выше 2000 метров пошел снег. При этом сезон катания закончился

15 мая пресс-служба курорта «Красная Поляна» сообщила, что в горах курорта выше 2000 метров пошел снег.

«Несмотря на то, что календарная весна в самом разгаре, погода напоминает, что в горах она все еще полна сюрпризов», — прокомментировали в пресс-службе.

Тепло не наступает:

Телеграм-канал курорта «Роза Хутор» также рассказал о снегопаде выше 2320 метров (Роза Пик).

Напомним, что горнолыжный сезон на «Роза Хутор» завершился месяц назад, а на «Красной Поляне» — всего три дня назад, 12 мая.

  • Курорт «Красная Поляна», высота 2300 метров, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
    Курорт «Красная Поляна», высота 2300 метров, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
  • Курорт «Роза Хутор», 2320 метров, Роза Пик, Южный склон, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
    Курорт «Роза Хутор», 2320 метров, Роза Пик, Южный склон, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
  • Курорт «Газпром», склон «Альпика», 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
    Курорт «Газпром», склон «Альпика», 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
  • Курорт «Красная Поляна», высота 2200 метров, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera
    Курорт «Красная Поляна», высота 2200 метров, 15 мая © Скриншот с сайта sochi.camera

Как писали Юга.ру, Азовское море на побережье Краснодарского края прогрелось до +20 °С.

горы Красная Поляна Курорты и туризм Погода Роза Хутор Сочи

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