Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место

На сайтах объявлений перекупщики предлагают приобрести билеты на матч с очень большой наценкой

Предыстория. Футбольный клуб «Краснодар» 12 мая открыл продажу билетов для владельцев клубных абонементов на игру против «Динамо», которая состоится 24 мая на «Ozon Арена». Это будет заключительный матч сезона Российской Премьер-лиги. Через несколько часов сайт закрыли. С 14 мая продажа билетов должна была стать доступной для всех, но этого не произошло.

Почти сразу перекупщики стали размещать сообщения о продаже билетов на матч «Краснодара» с «Динамо» на сайтах объявлений. Они предлагают купить места на спортивное событие с очень большой наценкой — до восьми раз.

Стоимость места варьируется от 3500 до 55 тыс. рублей. Во всех объявлениях продавцы уточняют, что для посещения матча обязательно наличие Fan-ID.