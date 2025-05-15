Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» — «Динамо». Стоимость достигает 55 тыс. рублей за место
На сайтах объявлений перекупщики предлагают приобрести билеты на матч с очень большой наценкой
Предыстория. Футбольный клуб «Краснодар» 12 мая открыл продажу билетов для владельцев клубных абонементов на игру против «Динамо», которая состоится 24 мая на «Ozon Арена». Это будет заключительный матч сезона Российской Премьер-лиги. Через несколько часов сайт закрыли. С 14 мая продажа билетов должна была стать доступной для всех, но этого не произошло.
Почти сразу перекупщики стали размещать сообщения о продаже билетов на матч «Краснодара» с «Динамо» на сайтах объявлений. Они предлагают купить места на спортивное событие с очень большой наценкой — до восьми раз.
Стоимость места варьируется от 3500 до 55 тыс. рублей. Во всех объявлениях продавцы уточняют, что для посещения матча обязательно наличие Fan-ID.
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После закрытия продажи билетов на официальном сайте ФК «Краснодар» болельщики стали возмущаться. Приводим некоторые комментарии:
- «Объявите дату и время когда откроются продажи, а то все сидят и постоянно мониторят, это неудобно».
- «Издевательство какое-то над болельщиками».
- «Многие сидят с шести утра возле кассы. А в итоге нам сказали, что продажу не возобновили. Может через час, может через два, может вообще завтра возобновят».
- «Всем крутышкам по высокой цене распродали, а мы стоя посмотрим где-нибудь».
- «Можно хотя бы в известность людей поставить, что происходит и когда примерно ожидать продажи».
- «Вы угораете? Мы уже с прошлой недели ждем билеты».
Для ФК «Краснодар» эта игра может стать решающей для чемпионства. Сейчас «быки» находятся на первом месте, однако разница с «Зенитом» составляет всего одно очко.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей за переименование стадиона на 4 года.