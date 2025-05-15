Тепло не наступает. В Краснодарском крае ближайшие дни будут дождливыми

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни Краснодарский край окажется под влиянием северо-западной периферии циклона. В связи с этим преимущественно в восточных и южных районах региона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.



При этом в Краснодаре осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха днем 14 мая — 18-20 °С, а 15 мая воздух прогреется до 21-23 °С.