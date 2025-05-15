Тепло не наступает. В Краснодарском крае ближайшие дни будут дождливыми
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 15-16 мая. В регионе прогнозируют дожди с грозами
Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни Краснодарский край окажется под влиянием северо-западной периферии циклона. В связи с этим преимущественно в восточных и южных районах региона пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
При этом в Краснодаре осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура воздуха днем 14 мая — 18-20 °С, а 15 мая воздух прогреется до 21-23 °С.
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По данным Краснодарского ЦГМС, температура воздуха на Кубани 15 мая днем — 16-21°С, в горах днем — 2-7 °С. 16 мая ночью — 4-9 °С, днем воздух прогреется до 19-24 °С. В горах ночью 16 мая — 1-6 °С, днем — 7-12 °С.
На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня 15 мая местами кратковременный дождь, 16 мая без осадков. Температура воздуха 15 мая днем — 14-19 °С. 16 мая ночью — 7-12 °С, днем — 17-22 °С.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край 28 мая накроет магнитная буря.