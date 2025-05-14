В Сочи впервые за 14 лет зацвела редкая катальпа Фаржа. Она растет только в трех местах в РФ
Редкая катальпа Фаржа зацвела в Сочи впервые за 14 лет
14 мая пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что на курорте зацвела редкая катальпа Фаржа. Растение появилось в «Дендрарии» в трехлетнем возрасте в 2014 году.
Саженец удалось получить корневым отпрыском от гибнущих экземпляров. Катальпа поступила в «Дендрарий» в 1974 году из Никитского ботанического сада в Ялте, куда растение попало семенами из Пекина. Сегодня это пятиметровое дерево, которое зацвело впервые.
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Катальпа Фаржа относится к семейству бигнониевых и является листопадным деревом. Розово-красные цветки с фиолетово-коричневыми пятнами распускаются в метелках в мае-июне.
Растение назвали в честь первооткрывателя — французского миссионера и натуралиста Поля Гийома Фаржа.
В пресс-службе уточнили, что в России всего три места, где можно наблюдать цветение этого редкого растения. Два из них находятся в Сочи — в парке «Дендрарий» и Субтропическом саду Кубани.
Как писали Юга.ру, в Сочи распустились цветки азимины трехлопастной. Растение еще называют банановым деревом.