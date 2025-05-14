В Сочи впервые за 14 лет зацвела редкая катальпа Фаржа. Она растет только в трех местах в РФ

Редкая катальпа Фаржа зацвела в Сочи впервые за 14 лет

14 мая пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что на курорте зацвела редкая катальпа Фаржа. Растение появилось в «Дендрарии» в трехлетнем возрасте в 2014 году.

Саженец удалось получить корневым отпрыском от гибнущих экземпляров. Катальпа поступила в «Дендрарий» в 1974 году из Никитского ботанического сада в Ялте, куда растение попало семенами из Пекина. Сегодня это пятиметровое дерево, которое зацвело впервые.