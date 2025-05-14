Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки

В тот же день пресс-служба Следственного комитета Ростовской области заявила , что в отношении чиновника завели уголовное дело. Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

13 мая 161.ru сообщил , что в Ростовской области задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. В правительстве региона порталу подтвердили эту информацию.

По версии следствия, в 2024 году глава администрации региона при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика земельный участок и услуги по возведению на нем жилого дома на общую сумму больше 8 млн рублей.

«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», — сообщили в СК.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного дела.