Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко
13 мая 161.ru сообщил, что в Ростовской области задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. В правительстве региона порталу подтвердили эту информацию.
В тот же день пресс-служба Следственного комитета Ростовской области заявила, что в отношении чиновника завели уголовное дело. Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2024 году глава администрации региона при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика земельный участок и услуги по возведению на нем жилого дома на общую сумму больше 8 млн рублей.
«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», — сообщили в СК.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного дела.
Как писали Юга.ру, бывшего главу ГИБДД Ставрополья осудили на 20 лет и 100 млн рублей за взятки.