Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки

Ростовская область

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  • © Фото Kindel Media, pexels.com
    © Фото Kindel Media, pexels.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко

13 мая 161.ru сообщил, что в Ростовской области задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. В правительстве региона порталу подтвердили эту информацию.

В тот же день пресс-служба Следственного комитета Ростовской области заявила, что в отношении чиновника завели уголовное дело. Юрия Лысенко подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

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По версии следствия, в 2024 году глава администрации региона при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика земельный участок и услуги по возведению на нем жилого дома на общую сумму больше 8 млн рублей.

«Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области», — сообщили в СК.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного дела.

Как писали Юга.ру, бывшего главу ГИБДД Ставрополья осудили на 20 лет и 100 млн рублей за взятки.

Взятка Деньги Полиция Следственный комитет Строительство

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Силовики задержали главу Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки
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