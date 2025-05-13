В Краснодаре снова сорвали сроки реконструкции цирка. Основные работы еще не начали

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Заключение по второму этапу реконструкции Краснодарского цирка получат только к концу года

Предыстория: В 2013 году здание Краснодарского цирка передали в собственность властям региона. Чиновники оценили ремонт в 1 млрд рублей, но денег на него не нашли.

В начале 2023 года здание цирка все-таки закрыли, а проект реконструкции оценили в 65 млн рублей. Закончить работы хотели к концу года, однако подрядчик сорвал сроки.

Позже нашелся другой подрядчик — ООО «Архитектурное наследие» — и запланировал начать реконструкцию во второй половине 2024 года. Согласно новому проекту, основную часть здания цирка снесут, а на том же месте построят новый объект. Ремонт обещали завершить до 2026 года.

12 мая в департаменте строительства по Краснодарскому краю сообщили «РБК Краснодар», что заключение госэкспертизы по второму этапу реконструкции Краснодарского цирка будет готово до конца 2025 года. Ранее его обещали выдать в мае.

Сохранят мозаику и высадят деревья:

«Принимая во внимание сроки корректировки проектной документации, получение заключения государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по второму этапу запланировано до конца текущего года», — рассказали в ведомстве.

В департаменте строительства отметили, что это связано с необходимостью корректировки проекта, которую выявили во время первого этапа. Сейчас работы на объекте продолжаются. Планируется вынос тепловых сетей.

Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали.

Ранее Юга.ру показывали кадры здания Краснодарского цирка с высоты птичьего полета.

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В Краснодаре снова сорвали сроки реконструкции цирка. Основные работы еще не начали

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