Фестиваль клубники пройдет в Краснодаре. Будут тонны ягод, гигантский пирог и вернисаж

Клубничный праздник состоится 17 мая на улице Красной

Торговый квартал «Центр города» анонсировал фестиваль клубники. Краснодарцев ждут ряды с ягодой и деликатесами, ярмарка ремесленных товаров, гигантский клубничный пирог, концертная программа, анимации для детей и вернисаж на клубничную тему.

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Также в программе обмен книгами и растениями, мастер-класс по апсайклингу от экоцентра «Чистая среда» и благотворительные мастер-классы от «неПросто мастерских» и организации «Добрый-Юг» по рисованию, лепке и росписи фигур.

Фестиваль пройдет 17 мая с 11:00 до 20:00 по улице Красной, 176. Вход свободный.