В Сочи проходит фестиваль кино о природе и экологии. Публикуем расписание бесплатных показов
В Сириусе и на горных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» проходит фестиваль ECOCUP'25 (12+)
В Сочи 11 мая стартовал фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP. Он посвящен природе, экологическим инициативам и взаимоотношениям человека с окружающей средой. Главной темой фестиваля в 2025 году стала почва.
Зрителей ждут бесплатные показы российских и зарубежных полнометражных и короткометражных фильмов. В программу вошли киноленты из Австрии, Канады, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Франции и Швейцарии. Все зарубежные документалки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.
Смертельный марафон:
Расписание показов:
- 12 мая в 18:00 — «Быки холода. Возвращение», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
- 12 мая в 19:00 — «Дикий пир», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
- 13 мая в 18:00 — «Зеленый на сером», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
- 14 мая в 18:00 — «История жабы», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
- 15 мая в 18:00 — «Архив будущего», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
- 15 мая в 18:30 — «История жабы», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
- 16 мая в 18:00 — «Нерпа и человек», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
- 16 мая в 18:30 — «До края Земли», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
- 17 мая (время уточняется) — «До края Земли» и «Нерпа и человек», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
- 17 мая в 16:00 — «Море мусора», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
- 17 мая в 17:00 — «Жизнь в зеленом городе», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
- 18 мая (время уточняется) — «Против ветра» и «Чувствуй», дом культуры поселка Красная Поляна, улица Турчинского, 49.
Все показы бесплатные, необходима предварительная регистрация. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 мая пройдет спецпоказ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша.