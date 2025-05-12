В Сочи проходит фестиваль кино о природе и экологии. Публикуем расписание бесплатных показов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Андреева, mountaindreams.ru
    © Фото Дмитрия Андреева, mountaindreams.ru

В Сириусе и на горных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» проходит фестиваль ECOCUP'25 (12+)

В Сочи 11 мая стартовал фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP. Он посвящен природе, экологическим инициативам и взаимоотношениям человека с окружающей средой. Главной темой фестиваля в 2025 году стала почва. 

Зрителей ждут бесплатные показы российских и зарубежных полнометражных и короткометражных фильмов. В программу вошли киноленты из Австрии, Канады, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Франции и Швейцарии. Все зарубежные документалки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Смертельный марафон:

Расписание показов:

  • 12 мая в 18:00 — «Быки холода. Возвращение», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
  • 12 мая в 19:00 — «Дикий пир», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
  • 13 мая в 18:00 — «Зеленый на сером», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
  • 14 мая в 18:00 — «История жабы», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
  • 15 мая в 18:00 — «Архив будущего», курорт «Роза Хутор», набережная Панорама, 4;
  • 15 мая в 18:30 — «История жабы», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
  • 16 мая в 18:00 — «Нерпа и человек», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
  • 16 мая в 18:30 — «До края Земли», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
  • 17 мая (время уточняется) — «До края Земли» и «Нерпа и человек», Сириус, Олимпийский проспект, 38;
  • 17 мая в 16:00 — «Море мусора», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
  • 17 мая в 17:00 — «Жизнь в зеленом городе», Красная Поляна, село Эстосадок, улица Горная, 6;
  • 18 мая (время уточняется) — «Против ветра» и «Чувствуй», дом культуры поселка Красная Поляна, улица Турчинского, 49.

Все показы бесплатные, необходима предварительная регистрация. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Каро 8» 14 мая пройдет спецпоказ фильма «Кофе и сигареты» Джима Джармуша.

Кино Красная Поляна Роза Хутор Сириус Сочи Фестивали Экология

Новости

Лекция и выставка о Бродском, чайный костер и соревнование по клещешашкам. В Краснодаре пройдет «Ночь музеев» во дворе старинной кирхе
Кавказский заповедник начинает сезон летних походов. Какие турмаршруты уже открыты?
В Краснодаре на бульваре Ушакова вырубили молодые деревья
В июне жители Краснодарского края будут отдыхать четыре дня подряд
В Сочи проходит фестиваль кино о природе и экологии. Публикуем расписание бесплатных показов
Власти Новороссийска увеличили выплаты жителям, пострадавшим от атаки дронов. Они повредили 192 квартиры

Лента новостей

От рабочего дня до священной даты
9 мая, 13:00
От рабочего дня до священной даты
Как в СССР и России отмечали юбилеи Дня Победы
В Краснодаре ремонтируют фасад Екатерининского зала
Сегодня, 11:33
В Краснодаре ремонтируют фасад Екатерининского зала
Молодожены недовольны
У жителей Анапы две недели не будет горячей воды
Сегодня, 13:27
У жителей Анапы две недели не будет горячей воды
С чем это связано?

Реклама на сайте