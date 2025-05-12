В Сочи проходит фестиваль кино о природе и экологии. Публикуем расписание бесплатных показов

В Сириусе и на горных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» проходит фестиваль ECOCUP'25 (12+)

В Сочи 11 мая стартовал фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP. Он посвящен природе, экологическим инициативам и взаимоотношениям человека с окружающей средой. Главной темой фестиваля в 2025 году стала почва.

Зрителей ждут бесплатные показы российских и зарубежных полнометражных и короткометражных фильмов. В программу вошли киноленты из Австрии, Канады, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, России, Франции и Швейцарии. Все зарубежные документалки будут показывать на языке оригинала с русскими субтитрами.