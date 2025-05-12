Власти Новороссийска увеличили выплаты жителям, пострадавшим от атаки дронов. Они повредили 192 квартиры

Власти Новороссийска сообщили о компенсациях пострадавшим от атаки БПЛА 3 мая

12 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об увеличении выплат пострадавшим после атаки беспилотников.



Единовременная материальная помощь составит 15 тыс. рублей на человека вместо 10 тыс. рублей. Если имущество частично утеряно, жители получат 75 тыс. рублей (ранее выплачивали по 50 тыс. рублей), а при полной потере имущества — 150 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей.

За причинение легкого вреда здоровью выплатят 300 тыс. рублей вместо 200 тыс. Компенсацию за вред средней тяжести оценили в 600 тыс. рублей (ранее было 400 тыс. рублей).

Единовременное пособие за каждого погибшего члена семьи увеличили до 1,5 млн рублей (ранее выплачивали по 1 млн рублей).