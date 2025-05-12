Власти Новороссийска увеличили выплаты жителям, пострадавшим от атаки дронов. Они повредили 192 квартиры
Власти Новороссийска сообщили о компенсациях пострадавшим от атаки БПЛА 3 мая
12 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об увеличении выплат пострадавшим после атаки беспилотников.
Единовременная материальная помощь составит 15 тыс. рублей на человека вместо 10 тыс. рублей. Если имущество частично утеряно, жители получат 75 тыс. рублей (ранее выплачивали по 50 тыс. рублей), а при полной потере имущества — 150 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей.
За причинение легкого вреда здоровью выплатят 300 тыс. рублей вместо 200 тыс. Компенсацию за вред средней тяжести оценили в 600 тыс. рублей (ранее было 400 тыс. рублей).
Единовременное пособие за каждого погибшего члена семьи увеличили до 1,5 млн рублей (ранее выплачивали по 1 млн рублей).
«Очень громко, пришлось закрыть окна»:
Напомним, в ночь на 3 мая Новороссийск атаковали беспилотники. Повреждены 192 квартиры, шесть из которых сильно разрушены. Пострадали пять человек. Из-за ЧП в городе не работали общественный транспорт и безналичная оплата. Обломки беспилотников также повредили три резервуара зернового терминала. В городе до сих пор действует локальный режим ЧС.
Согласно данным сайта «Госуслуги», при ЧС регионального характера размеры выплат определяются субъектами РФ. При этом власти Новороссийска установили компенсации, которые выплачивают пострадавшим в ЧС федерального масштаба.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 24 марта дроны атаковали станцию по перекачке нефти. Обломки упали на вокзал в Кропоткине.