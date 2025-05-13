В Краснодаре пройдет театрализованная лекция о русалках

Краснодарский историк и искусствовед расскажет о самых значимых картинах, на которых изображены морские девы (16+)

Спикер расскажет о самых значимых картинах, на которых художники запечатлели морских дев. Также он объяснит, что зародило представление о них. Кроме того, актеры покажут иммерсивное представление о русалках.

Иммерсивный театр «Дом мецената» анонсировал на 16 и 17 мая лекцию «Русалка». Встречу проведет историк и искусствовед Тимофей Коваленко.

Лекция и выставка о Бродском, чайный костер и соревнование по клещешашкам:

Русалка — персонаж восточнославянской мифологии. По версии академического словаря «Славянские древности» Виноградова, это вредоносный дух, который появляется в летнее время в виде длинноволосой женщины в злаковом поле, в лесу или у воды. Фантом способен защекотать человека насмерть или утопить.

Театрализованные лекции пройдут 16 мая в 21:00 и 17 мая в 20:00 по улице Красной, 64. Стоимость участия 2500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Тимофей Коваленко — кандидат философских наук, автор научных работ по проблемам культурной политики, художественной жизни и сохранению наследия, исследователь истории советского театра и региональных театральных процессов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 мая покажут выставку и пластический перформанс.