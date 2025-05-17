Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?
Театр драмы им. Федора Волкова привезет в Краснодар четыре спектакля. Гастроли пройдут с 5 по 8 июня (16+)
В Краснодаре состоятся гастроли Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Это первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.
По преданию, сын костромского купца с братьями и друзьями начал устраивать в кожевенном амбаре театральные представления. Первой постановкой была «Эсфирь» Жана Расина. Специальное здание открылось в 1751 году трагедией Сумарокова «Хорев». После этого у театра сложился постоянный репертуар.
5 июня можно будет посмотреть спектакль по пьесе Светланы Гиршон «Айвазовский. Три стихии». Постановка в жанре мультимедийного байопика рассказывает о судьбе знаменитого мариниста.
«Бабушка мирового перформанса»:
6 июня покажут классический спектакль «Обломов» по роману Ивана Гончарова. Режиссер Анджей Бубень приглашает зрителей подумать о судьбе персонажа и попытаться понять мотивы его поступков.
7 июня можно оценить спектакль «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Поздно вечером в приемном покое небольшого родильного дома встретились четверо мужчин. Каждый по-своему переживает предстоящее событие.
8 июня покажут комедию Джона Бойнтона Пристли «Когда мы женаты». Три добропорядочные семейные пары собрались, чтобы вместе отметить серебряную свадьбу.
Гастроли пройдут на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького по улице Красноармейской, 110. Билеты уже в продаже. Диапазон цен — от 500 до 2200 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодар приедут ростовские независимые театры.