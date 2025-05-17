Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар. Какие спектакли покажет?

Театр драмы им. Федора Волкова привезет в Краснодар четыре спектакля. Гастроли пройдут с 5 по 8 июня (16+)

В Краснодаре состоятся гастроли Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Это первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.

По преданию, сын костромского купца с братьями и друзьями начал устраивать в кожевенном амбаре театральные представления. Первой постановкой была «Эсфирь» Жана Расина. Специальное здание открылось в 1751 году трагедией Сумарокова «Хорев». После этого у театра сложился постоянный репертуар.