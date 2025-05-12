В Кисловодске неизвестные снова подожгли букву V на въездной стеле

В Кисловодске неизвестный поджег букву V на стеле с названием города. Это уже второй подобный акт на курорте с начала СВО

От буквы V остался лишь каркас. Сотрудники городской службы увезли его на реставрацию.

11 мая мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил , что неизвестный поджег букву V на въездной стеле с названием города. Преступление зафиксировала камера наружного наблюдения.

Место происшествия исследовала оперативная группа. По словам градоначальника, это уже не первый такой поджог с начала специальной военной операции.

Позже Моисеев сообщил, что на месте сожженной буквы V установили временную.

«В самое ближайшее время сделаем и установим постоянную конструкцию и отремонтируем поврежденные участки стелы. Дорогие друзья, следствие работает. Если кто-то обладает информацией, прошу сообщить в полицию или написать мне в личку», — заявил Моисеев.

Напомним, в марте 2022 года на стелле с названием Кисловодска кириллическую букву «В» заменили на латинскую «V». Через несколько дней букву облили красной краской. В январе 2023 года ее подожгли. Преступник получил пять лет колонии общего режима.