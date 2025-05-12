Ливни с грозой, градом и сильным ветром. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели

Синоптики рассказали о погоде 12-13 мая. В регионе будет дождливо и ветрено

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 12 и 13 мая ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах — ливень с грозой, градом и порывами ветра 20 м/с.

Ночью и утром местами туман. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С. В горах ночью и днем 2-7 °С.