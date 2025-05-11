В Сочи продолжатся дожди. Возможно повышение уровня рек до неблагоприятных отметок

На территории Сочи и Сириуса 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди

«В горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками в виде дождя может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в информации.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила , что на курорте 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди.

Спасатели рекомендуют сочинцам и гостям города воздержаться от отдыха у воды и походов в горы. Также не стоит не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.