В Сочи продолжатся дожди. Возможно повышение уровня рек до неблагоприятных отметок
На территории Сочи и Сириуса 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди
Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что на курорте 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди.
«В горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками в виде дождя может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в информации.
Спасатели рекомендуют сочинцам и гостям города воздержаться от отдыха у воды и походов в горы. Также не стоит не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.
В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.
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