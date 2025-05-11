В Сочи продолжатся дожди. Возможно повышение уровня рек до неблагоприятных отметок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На территории Сочи и Сириуса 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди

Пресс-служба администрации Сочи сообщила, что на курорте 11 и 12 мая ожидаются сильные дожди.

«В горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками в виде дождя может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в информации.

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Спасатели рекомендуют сочинцам и гостям города воздержаться от отдыха у воды и походов в горы. Также не стоит не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Как писали Юга.ру, 28 мая Краснодарский край накроет магнитная буря.

МЧС Погода Сириус Сочи

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В Сочи продолжатся дожди. Возможно повышение уровня рек до неблагоприятных отметок
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