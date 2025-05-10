«Южные культуры», «Лагонаки» и еще три объекта Кавказского заповедника в Сочи и Адыгее можно посетить бесплатно 11 мая
В Кавказском заповеднике пройдет день открытых дверей. Какая программа?
Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника сообщила, что 11 мая, в воскресенье, пройдет день открытых дверей в честь 101-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно:
- Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;
- Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;
- Тисо-самшитовая роща в Сочи;
- Парк «Южные культуры» в Сириусе;
- Кордон «Лагонаки» в Адыгее.
«Это стало доброй традицией: уже четвертый год подряд в День рождения Кавказский заповедник открывает двери своих эколого-просветительских и экскурсионных объектов, а также проводит мероприятия для всех желающих», — отметили в пресс-службе.
В Сочи распустились цветы северного банана:
Программа дня открытых дверей:
Экоцентр «Лаура»
- 9:00-18:00 — кинопоказы фильмов о природы;
- 11:00-15:00 — мастер-классы;
- 12:00 и 15:00 — экскурсии по вольерному комплексу.
Экоцентр «Гузерипль»
- 11:00 — экскурсия по Музею природы;
- 12:00-14:00 — игры в Музее природы;
- 14:00 — лекция «101 год Кавказскому заповеднику» и кинопоказы.
Дендропарк «Южные культуры»
- 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 — экскурсии по парку. Запись на кассах главного входа;
- с 10:00 — фотовыставка дикой природы в Кавказском заповеднике.
Тисо-самшитовая роща
- 9:00, 12:00 и 16:00 — экскурсии по Тисо-самшитовой роще.
КПП «Лагонаки»
- Свободное посещение до 2-ой смотровой площадки.
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