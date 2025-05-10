«Южные культуры», «Лагонаки» и еще три объекта Кавказского заповедника в Сочи и Адыгее можно посетить бесплатно 11 мая

В Кавказском заповеднике пройдет день открытых дверей. Какая программа?

Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника сообщила, что 11 мая, в воскресенье, пройдет день открытых дверей в честь 101-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно:

Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;

Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;

Тисо-самшитовая роща в Сочи;

Парк «Южные культуры» в Сириусе;

Кордон «Лагонаки» в Адыгее.

«Это стало доброй традицией: уже четвертый год подряд в День рождения Кавказский заповедник открывает двери своих эколого-просветительских и экскурсионных объектов, а также проводит мероприятия для всех желающих», — отметили в пресс-службе.

