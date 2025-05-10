«Южные культуры», «Лагонаки» и еще три объекта Кавказского заповедника в Сочи и Адыгее можно посетить бесплатно 11 мая

Адыгея, Краснодарский край

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  • Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кавказский заповедник © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Кавказском заповеднике пройдет день открытых дверей. Какая программа?

Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника сообщила, что 11 мая, в воскресенье, пройдет день открытых дверей в честь 101-летнего юбилея. Сразу пять объектов заповедника можно будет посетить бесплатно:

  • Экоцентр «Лаура» в Красной Поляне;
  • Экоцентр «Гузерипль» в Адыгее;
  • Тисо-самшитовая роща в Сочи;
  • Парк «Южные культуры» в Сириусе;
  • Кордон «Лагонаки» в Адыгее.

«Это стало доброй традицией: уже четвертый год подряд в День рождения Кавказский заповедник открывает двери своих эколого-просветительских и экскурсионных объектов, а также проводит мероприятия для всех желающих»— отметили в пресс-службе.

В Сочи распустились цветы северного банана:

Программа дня открытых дверей:

Экоцентр «Лаура»

  • 9:00-18:00 — кинопоказы фильмов о природы;
  • 11:00-15:00 — мастер-классы;
  • 12:00 и 15:00 — экскурсии по вольерному комплексу.

Экоцентр «Гузерипль»

  • 11:00 — экскурсия по Музею природы;
  • 12:00-14:00 — игры в Музее природы;
  • 14:00 — лекция «101 год Кавказскому заповеднику» и кинопоказы. 

Дендропарк «Южные культуры»

  • 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 — экскурсии по парку. Запись на кассах главного входа;
  • с 10:00 — фотовыставка дикой природы в Кавказском заповеднике.


Тисо-самшитовая роща

  • 9:00, 12:00 и 16:00 — экскурсии по Тисо-самшитовой роще.


КПП «Лагонаки»

  • Свободное посещение до 2-ой смотровой площадки.

Как писали Юга.ру, спасенный из разорившегося сафари-парка медведь Винни переехал в Кавказский заповедник.

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