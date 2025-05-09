В Горячем Ключе трехлетней Кире Дегтяренко требуется дорогое лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Фото с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Горячего Ключа на курсовое лечение

Первый приступ случился у Киры еще в роддоме. Назначенные лекарства помогли, но вскоре судороги вернулись. Кира тяжело переносила их и быстро утратила все приобретенные навыки. Позже к эпилепсии добавился диагноз ДЦП.

«Когда врачам все же удалось справиться с приступами, мы стали интенсивно заниматься реабилитацией. К дочке вернулись эмоции — она умеет радоваться, грустить, обижаться и даже требовать. Мышцы окрепли, Кира научилась удерживать спину в положении стоя, сидя. Она поднимается, переворачивается со спины на живот», — поделилась мама девочки Инна Дегтяренко.

Врачи настаивают на продолжении реабилитации, чтобы закрепить результат и двигаться дальше. Киру уже ждут в краснодарском реацентре.

«У Киры детский церебральный паралич, эпилепсия, также имеются сопутствующие нарушения — зрительные, ортопедические, гастроэнтерологические. Первоочередными задачами реабилитации являются снижение спастичности мышечного тонуса, увеличение объема движений в суставах, снижение влияния патологических рефлексов, улучшение функции жевания и глотания, активизация речевого развития, формирование навыков альтернативной коммуникации», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

В семье Дегтяренко работает только папа. Мама ухаживает за дочкой. Они не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 188 078 рублей.

Как помочь Кире?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Киры Дегтяренко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Киры Дегтяренко. Без НДС.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в дорогостоящем лечении нуждается и годовалый Савва Чашин с диагнозом ДЦП.

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