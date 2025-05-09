В Горячем Ключе трехлетней Кире Дегтяренко требуется дорогое лечение. Рассказываем, как помочь

Первый приступ случился у Киры еще в роддоме. Назначенные лекарства помогли, но вскоре судороги вернулись. Кира тяжело переносила их и быстро утратила все приобретенные навыки. Позже к эпилепсии добавился диагноз ДЦП.

«Когда врачам все же удалось справиться с приступами, мы стали интенсивно заниматься реабилитацией. К дочке вернулись эмоции — она умеет радоваться, грустить, обижаться и даже требовать. Мышцы окрепли, Кира научилась удерживать спину в положении стоя, сидя. Она поднимается, переворачивается со спины на живот», — поделилась мама девочки Инна Дегтяренко.

Врачи настаивают на продолжении реабилитации, чтобы закрепить результат и двигаться дальше. Киру уже ждут в краснодарском реацентре.

«У Киры детский церебральный паралич, эпилепсия, также имеются сопутствующие нарушения — зрительные, ортопедические, гастроэнтерологические. Первоочередными задачами реабилитации являются снижение спастичности мышечного тонуса, увеличение объема движений в суставах, снижение влияния патологических рефлексов, улучшение функции жевания и глотания, активизация речевого развития, формирование навыков альтернативной коммуникации», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



В семье Дегтяренко работает только папа. Мама ухаживает за дочкой. Они не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 188 078 рублей .



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