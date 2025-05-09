Ливни с градом. Краснодарский край в выходные после Дня Победы накроет непогода

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 10-11 мая. В регионе ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 10-11 мая на Кубани ожидается переменная облачность. В регионе прогнозируют ливень с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 м/с.



Температура воздуха в Краснодарском крае 10 мая ночью — 9-14 °С, днем воздух прогреется до 25 °С. 11 мая ночью — 8-13 °С, днем — 14-19 °С. В горах ночью — 3-8 °С, днем — 9-14 °С. На Черноморском побережье ночью — 9-14 °С, днем — 13-18 °С.

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Как передает телеграм-канал «ЕДДС Краснодар», Краснодар 10-11 мая тоже накроет непогода — ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20 м/с. В городе действует штормовое предупреждение.



Температура воздуха 10 мая в столице региона ночью — 10-12 °С, днем — 18-20 °С.



Напомним, что днем 11 мая в Краснодаре немного похолодает — до 15-16 °С. К вечеру столбик термометра опустится до 11 °С.