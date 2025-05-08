В Краснодаре на майских праздниках откроются ярмарки выходного дня. Когда и где?
Восемь ярмарок с фермерскими продуктами будут работать в Краснодаре 10 мая
Администрация Краснодара сообщила, что 10 мая, в субботу, в городе будут работать восемь ярмарок выходного дня. Жители смогут купить свежую зелень, овощи, сыры, мясные и рыбные деликатесы местных фермеров, а также кондитерские изделия и выпечку.
Ярмарки можно посетить с 8:00 до 15:00 по адресам:
- Уральская № 170/7;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
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Напомним, что с начала 2025 года ярмарки на пресечении улиц Длинной 135-137/1 и Красноармейской 106/1, а также на Думенко, 11/2 закрыты «по техническим причинам». Также с 22 февраля не торгуют по Архитектора Ишунина, 7/1 и Евдокии Бершанской, 216/1.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара объяснили, почему закрывается блошиный рынок, и заявили о поиске другого участка.