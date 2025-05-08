В Краснодаре на майских праздниках откроются ярмарки выходного дня. Когда и где?

Восемь ярмарок с фермерскими продуктами будут работать в Краснодаре 10 мая

Администрация Краснодара сообщила, что 10 мая, в субботу, в городе будут работать восемь ярмарок выходного дня. Жители смогут купить свежую зелень, овощи, сыры, мясные и рыбные деликатесы местных фермеров, а также кондитерские изделия и выпечку.

Ярмарки можно посетить с 8:00 до 15:00 по адресам: