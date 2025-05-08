В Краснодарском крае годовалый Савва Чашин нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

У мамы Саввы роды прошли тяжело. После у мальчика выявили сепсис, пневмонию и поражение центральной нервной системы, вскоре начались судороги.



Больше месяца врачи выхаживали Савву в реанимации, а потом в отделении патологии новорожденных. Им удалось спасти мальчика, но его здоровье пострадало. К девяти месяцам он не удерживал голову, не ползал. Врачи диагностировали Савве детский церебральный паралич.

«С рождения Савва принимает противосудорожные препараты, благодаря им приступы удалось купировать. Несмотря на седативный эффект лекарств, сын очень тревожный, нервно реагирует на звуки, сон у него беспокойный и поверхностный. Ест Савва только жидкую пищу, плохо набирает вес», — поделилась мама мальчика Диана Чашина.



Врачи рекомендуют интенсивное восстановительное лечение. Савву уже ждут в краснодарском реабилитационном центре.



«У Саввы детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, структурная фокальная эпилепсия в ремиссии. Также имеются сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата и органа зрения. Первоочередные задачи комплексной медицинской абилитации — снижение спастичности мышечного тонуса, активизация психомоторного и предречевого развития ребенка», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Мама Саввы в декрете, а папиной зарплаты хватает только на самое необходимое. Его родители не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 158 620 рублей .



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