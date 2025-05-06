Дожди, грозы и сильный ветер. Узнали, какая погода будет в Краснодаре на майских праздниках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре с 8 по 11 мая

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», с 8 по 11 мая в Краснодаре будет дождливо. Ветер слабый. 

Температура воздуха 8 мая ночью — 17-18 °С, днем — 19-20 °С.

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Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 8 мая в Краснодаре ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

При этом в День Победы, 9 мая, днем в столице Кубани воздух прогреется до 22 °С, а 10 мая — до 23 °С.

При этом 11 мая в Краснодаре немного похолодает. Днем — 15-16 °С, а к вечеру столбик термометра опустится до 11-13 °С.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край в мае накроет магнитная буря.

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