Продукты в Краснодарском крае за год подорожали почти на 15%

На Кубани в марте 2025 года цена на продукты питания выросла на 14,6%

5 мая в Южном ГУ Банка России сообщили «РБК Краснодар», что в марте 2025 года стоимость продуктов питания в Краснодарском крае повысилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в сравнении с февралем цены поднялись на 1,3%.



Стоимость услуг за год выросла на 12,2%, а за месяц — на 1,4%. Менее всего за год подорожали непродовольственные товары (на 5,1%). За месяц цена на них снизилась на 0,1%.

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По словам начальника Южного ГУ Банка России Евгения Эберенца, такие товары обычно берут в кредит, но из-за высоких процентов это стало происходить реже. Поэтому спрос на крупные покупки падает, а в результате замедляется и рост цен на них.



Он отметил, что текущий рост цен в первом квартале 2025 года составил 8,9%, что ниже показателя четвертого квартала 2024 года на 3,1%:



«Это показывает, что инфляционное давление снижается, но говорить об устойчивом процессе рано».



В Банке России рассказали, что кредитная активность жителей Кубани остается сдержанной. В первом квартале банки региона выдали 194 млрд рублей розничных кредитов. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Евгений Эберенц добавил, что сейчас, несмотря на снижение инфляционного давления, Центробанку необходимо поддерживать высокие ставки в экономике. В апреле ЦБ сохранил ключевую ставку 21%.