В Сочи распустились цветы северного банана. Где можно увидеть растение?

5 мая официальный телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил , что на курорте распустились цветки азимины трехлопастной. Цветение обычно длится около трех недель. За это время колокольчатые бутоны трижды меняют цвет — от зеленого до пурпурно-красного и бордово-фиолетового.

«В одном цветке несколько пестиков, благодаря чему на одной плодоножке образуется несколько плодов лимонно-желтого цвета длиной до 20 см и толщиной до 10 см. В азимине много витаминов А и С и микроэлементов», — рассказали эксперты.

Азимину трехлопастную привезли из Северной Америки в середине XVIII века. В диком виде кустарник обычно растет на рыхлых влажных почвах в лесах и по берегам рек, часто образуя густые заросли.

Увидеть цветение азимины можно в парке Сочинского географического общества. Он находится на Курортном проспекте, 113. Парк работает по средам и пятницам с 15:00 до 16:00. Билет стоит 100 рублей.