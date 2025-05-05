В Сочи распустились цветы северного банана. Где можно увидеть растение?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский географ»

В Сочи распустились цветки азимины трехлопастной. Растение еще называют банановым деревом

5 мая официальный телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что на курорте распустились цветки азимины трехлопастной. Цветение обычно длится около трех недель. За это время колокольчатые бутоны трижды меняют цвет — от зеленого до пурпурно-красного и бордово-фиолетового.

Растение еще называют банановым деревом за вкус плодов, напоминающий банан и манго.

Глициния, азалия, платочковое дерево:

«В одном цветке несколько пестиков, благодаря чему на одной плодоножке образуется несколько плодов лимонно-желтого цвета длиной до 20 см и толщиной до 10 см. В азимине много витаминов А и С и микроэлементов», — рассказали эксперты.

Азимину трехлопастную привезли из Северной Америки в середине XVIII века. В диком виде кустарник обычно растет на рыхлых влажных почвах в лесах и по берегам рек, часто образуя густые заросли.

Увидеть цветение азимины можно в парке Сочинского географического общества. Он находится на Курортном проспекте, 113. Парк работает по средам и пятницам с 15:00 до 16:00. Билет стоит 100 рублей.

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Курорты и туризм Растениеводство Сочи

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В Сочи распустились цветы северного банана. Где можно увидеть растение?
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