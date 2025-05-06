Иллюзионисты возвращаются. Вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Иллюзия обмана 3» © Скриншот видео с Rutube-канала « Трейлерыч»
    Кадр из трейлера к фильму «Иллюзия обмана 3» © Скриншот видео с Rutube-канала « Трейлерыч»

В сети появился первый официальный трейлер к третьей части популярной франшизы «Иллюзия обмана» (18+)

Студия Lionsgate выпустила первый официальный трейлер к фильму «Иллюзия обмана 3». Режиссером выступил Рубен Фляйшер, известный по черной комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

К основным ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер. Также в третьей части задействованы Марк Руффало, Морган Фриман, Ариана Гринблатт, Доминик Сесса, Розамунд Пайк и Джастис Смит.

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Новой целью команды иллюзионистов станет огромный алмаз. Чтобы выкрасть его, им предстоит столкнутся с крупной преступной группировкой. «Иллюзия обмана 3» выйдет в мировой прокат 14 ноября.

Также стало известно, что Lionsgate уже утвердила четвертую часть франшизы. Напомним, первая глава заработала в мировом прокате 351 млн долларов при бюджете в 75 млн, вторая — 334 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер спортивной драмы «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном.

Афиша Кино Кинопрокат

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